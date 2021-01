‘Openpolis-Con i Bambini’: giovani lombardi affamati di web, edilizia scolastica e Tpl (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO – Con 1.6 milioni di minori su 10 milioni di abitanti, la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di residenti sotto i 18 anni e una della tre (insieme a Emilia-Romagna e Lazio) a non avere registrato un calo di presenze di bambini e ragazzi negli ultimi anni. Minori le cui condizioni di vita, con differenze nette tra le province e dentro le province stesse, sono determinate da diseguaglianze vecchie e nuove su tre fronti: accesso digitale, edilizia scolastica e trasporti. Divari che sono esplosi con violenza durante la pandemia e che oggi rischiano di saldarsi, passato e presente, finendo per lasciare indietro interi territori, specialmente sul fronte di una digitalizzazione che deve diventare sempre più inclusiva. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO – Con 1.6 milioni di minori su 10 milioni di abitanti, la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di residenti sotto i 18 anni e una della tre (insieme a Emilia-Romagna e Lazio) a non avere registrato un calo di presenze di bambini e ragazzi negli ultimi anni. Minori le cui condizioni di vita, con differenze nette tra le province e dentro le province stesse, sono determinate da diseguaglianze vecchie e nuove su tre fronti: accesso digitale, edilizia scolastica e trasporti. Divari che sono esplosi con violenza durante la pandemia e che oggi rischiano di saldarsi, passato e presente, finendo per lasciare indietro interi territori, specialmente sul fronte di una digitalizzazione che deve diventare sempre più inclusiva.

ConsLomb : Mappe #povertà educativa. A fronte di un calo generalizzato della natalità in Italia, la #Lombardia è una delle poc… - nelpaeseit : #Lombardia, il rapporto sulla povertà educativa di @ConiBambini - @openpolis - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: Presentato in @ConsLomb report Mappe povertà educativa in #Lombardia con @openpolis e @ConiBambini Il Consigliere Segretario… - ConsLomb : Presentato in @ConsLomb report Mappe povertà educativa in #Lombardia con @openpolis e @ConiBambini Il Consigliere… - ett_di_cesare : RT @openpolis: Quanto impatta la povertà educativa in Lombardia? Per una regione con 1,6 milioni di bambini e ragazzi, le medie regionali n… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Openpolis Con Proverbi aidonesi – vivienna Vivi Enna