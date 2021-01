Netflix – The Crew: cast, trailer, trama e data di uscita (Di venerdì 22 gennaio 2021) The Crew è l’ultima serie comedy basata sul mondo delle gare NASCAR americane, molto popolari oltreoceano che narra le vicende del protagonista il comico Kevin James, capo di una scuderia NASCAR che “passa il testimone” alla figlia Catherine che è fermamente intenzionata a dare un volto nuovo alla scuderia Bobby Spencer, dandole un’impronta “moderna”, contro il volere del padre che gradualmente inizierà a sentirsi “messo da parte” nelle abitudini e nelle indecisioni. La serie farà leva su toni leggeri e sulle differenze generazionali. cast Produzione Netflix, vede Jeff Lowell (Due uomini e mezzo) nel ruolodi sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, mentre il protagonista Kevin James (noto per la sitcom The King of Queens) è anche produttore esecutivo. Gli altri attori principali sono Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony ... Leggi su giornal (Di venerdì 22 gennaio 2021) Theè l’ultima serie comedy basata sul mondo delle gare NASCAR americane, molto popolari oltreoceano che narra le vicende del protagonista il comico Kevin James, capo di una scuderia NASCAR che “passa il testimone” alla figlia Catherine che è fermamente intenzionata a dare un volto nuovo alla scuderia Bobby Spencer, dandole un’impronta “moderna”, contro il volere del padre che gradualmente inizierà a sentirsi “messo da parte” nelle abitudini e nelle indecisioni. La serie farà leva su toni leggeri e sulle differenze generazionali.Produzione, vede Jeff Lowell (Due uomini e mezzo) nel ruolodi sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, mentre il protagonista Kevin James (noto per la sitcom The King of Queens) è anche produttore esecutivo. Gli altri attori principali sono Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony ...

Ultime Notizie dalla rete : Netflix The Netflix – The Crew: cast, trailer, trama e data di uscita Giornal Fate: The Winx Saga: chi sono le attrici della serie Tv di Netflix

Le fate di Alfea prendono vita nella nuova serie Tv di Netflix dal titolo Fate: The Winx Saga. Ecco chi sono le attrici che vestono i panni delle magiche protagoniste. A partire da questa mattina, sul ...

La Tigre Bianca, la recensione del film originale Netflix

Arriva sulla piattaforma streaming il buon adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller di Aravind Adiga.

