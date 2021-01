Mira Furlan, è morta la star di Lost: era la scienziata Danielle Rousseau (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'attrice di Lost Mira Furlan è morta il 20 gennaio 2020, ma la notizia è stata diffusa solo oggi: agli appassionati di serie TV era nota per aver interpretato la scienziata Danielle Rousseau. L'attrice di Lost Mira Furlan è morta mercoledì 20 gennaio 2020, ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa attraverso il profilo Twitter dell'attrice croata. Mira era nota al pubblico per aver interpretato la scienziata Danielle Rousseau nella serie televisiva di culto. Mira Furlan era nata a Zagabria, in Croazia, allora ancora Jugoslavia, il 7 settembre 1955. Tra i suoi primi film di successo ricordiamo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'attrice diil 20 gennaio 2020, ma la notizia è stata diffusa solo oggi: agli appassionati di serie TV era nota per aver interpretato la. L'attrice dimercoledì 20 gennaio 2020, ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa attraverso il profilo Twitter dell'attrice croata.era nota al pubblico per aver interpretato lanella serie televisiva di culto.era nata a Zagabria, in Croazia, allora ancora Jugoslavia, il 7 settembre 1955. Tra i suoi primi film di successo ricordiamo ...

