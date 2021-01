“Mina Settembre”, l’intervista a Pasqualina Sanna: “Il mio sogno? Fare un Musical” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal Cinema alla Televisione, per l’attrice “Mina Settembre” rappresenta la sua prima fiction Voce squillante, tanta energia ed entusiasmo: Pasqualina Sanna è un’attrice bella, preparata e gentile. La chiacchierata con 361 Magazine si consuma al telefono. E’ tardo pomeriggio e Pasqualina è alle prese con i suoi tanti impegni: è intenta a sistemare casa, dopo un trasloco. Oggi Pasqualina è tornata a vivere a Napoli, la sua città d’origine. Per motivi di studio e di lavoro, infatti, ha vissuto due anni a Milano, 5 anni a Roma e adesso è tornata nella sua città d’origine. Al telefono racconta a 361 Magazine della sua prima esperienza in televisione con la fiction “Mina Settembre“, dove recita insieme a Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal Cinema alla Televisione, per l’attrice “” rappresenta la sua prima fiction Voce squillante, tanta energia ed entusiasmo:è un’attrice bella, preparata e gentile. La chiacchierata con 361 Magazine si consuma al telefono. E’ tardo pomeriggio eè alle prese con i suoi tanti impegni: è intenta a sistemare casa, dopo un trasloco. Oggiè tornata a vivere a Napoli, la sua città d’origine. Per motivi di studio e di lavoro, infatti, ha vissuto due anni a Milano, 5 anni a Roma e adesso è tornata nella sua città d’origine. Al telefono racconta a 361 Magazine della sua prima esperienza in televisione con la fiction ““, dove recita insieme a Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, ...

