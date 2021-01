Maturità light: maxi orale, niente scritti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Miur lavora su diverse ipotesi, coinvolti sindacati e famiglie. Debutta il curriculum dello studente: riassumerà le competenze acquisite Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Miur lavora su diverse ipotesi, coinvolti sindacati e famiglie. Debutta il curriculum dello studente: riassumerà le competenze acquisite

