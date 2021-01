Maria De Filippi, la paura più grande che non aveva mai ammesso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Maria De Filippi, amatissima conduttrice di Canale Cinque, è uno dei pilastri della televisione italiana. Tuttavia, sono in pochi a conoscere i lati più nascosti del suo carattere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) E’ la vera padrona di Mediaset, presente in ogni periodo dell’anno con L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021)De, amatissima conduttrice di Canale Cinque, è uno dei pilastri della televisione italiana. Tuttavia, sono in pochi a conoscere i lati più nascosti del suo carattere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) E’ la vera padrona di Mediaset, presente in ogni periodo dell’anno con L'articolo proviene da YesLife.it.

comedicoi0 : Gli autori staranno impazzendo, lunedì troveremo Barbara D’Urso e Maria De Filippi in collegamento per far restare Tommaso #TZVIP - bed2f572c0674fe : Gli anziani sono la fascia più debole ed è nostro dovere proteggerli (...mentre loro limonamo da Maria de Filippi...) - noemi29223769 : @zanzo_la Sono troppo importanti per il programma per farselo scappare così facilmente. Cazzo hanno chiamato Maria… - sofiazerbini2 : RT @klainesorder: io una Maria De Filippi che mi fa da psicologa nei miei momenti down me la merito comunque #Amici20 - BadorreyMar : RT @MusicTvOfficial: Prosegue l’appuntamento con #cepostaperte, in onda sabato 23 gennaio in prima serata su Canale 5 terzo con Maria De Fi… -