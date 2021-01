Lotta allo spaccio di cocaina nella Capitale: ecco le operazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) nella nota “piazza” di spaccio situata nel quartiere di Tor Bella Monaca i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato quattro persone e denunciata in stato di libertà una quinta all’Autorità Giudiziaria, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati nel corso di un servizio di osservazione, hanno individuato una donna, la quale, supportata da due complici che facevano da “palo”, era intenta a vendere cocaina. Le tre persone sono state perquisite e trovate in possesso di 11 involucri contenenti cocaina, pronti per essere venduti e della somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sempre in via dell’Archeologia, una pattuglia della Stazione di Roma Tor Bella Monaca ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021)nota “piazza” disituata nel quartiere di Tor Bella Monaca i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato quattro persone e denunciata in stato di libertà una quinta all’Autorità Giudiziaria, per detenzione edi sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati nel corso di un servizio di osservazione, hanno individuato una donna, la quale, supportata da due complici che facevano da “palo”, era intenta a vendere. Le tre persone sono state perquisite e trovate in possesso di 11 involucri contenenti, pronti per essere venduti e della somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di. Sempre in via dell’Archeologia, una pattuglia della Stazione di Roma Tor Bella Monaca ha ...

CorriereCitta : Lotta allo spaccio di cocaina nella Capitale: ecco le operazioni - corrierebologna : #bologna Lotta allo spaccio: la serata concitata nelle strade di Bologna - infosenzafiltro : ?? LA LOTTA ALLO SCHIAVISMO CONTINUA. @YvanSagnet e @No_Cap_ : Serve una legge per rendere l'etica conveniente'.… - LuigiF97101292 : RT @MinutemanItaly: @Musso___ Conte come prevedibile sta tirando la corda allo stremo, il guaio per lui è che all’altro capo c’è mezzo PD..… - Whatsername_17_ : @jemenfousoui Ormai è una lotta a chi non crepa prima, quando tutto questo sarà finito non dovranno preoccuparsi so… -