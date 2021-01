Lavoro post-Covid e ricostruzione del welfare (di R. Pessi) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (di Roberto Pessi, professore ordinario di Diritto del Lavoro alla Luiss e Prorettore alla didattica dello stesso Ateneo) Verso una reale tutela di lavoratori Il dibattito intorno al tema del “recovery” investe, ovviamente, anche le tematiche del diritto del Lavoro e della sicurezza sociale, dovendo, per un verso, risolversi criticità strutturali (estremizzate dagli effetti della pandemia) e, al contempo, affrontare sfide temporalmente prossime, quale, in particolare, la gestione delle conseguenze del venire meno del blocco dei licenziamenti, al momento prospettato – in forza delle previsioni della legge di stabilità – per la fine del mese di marzo del 2021. Rispetto a tale evento, anche per i rischi di grave frammentazione del tessuto sociale e di tenuta dell’ordine pubblico, è impensabile immaginare che centinaia di migliaia di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) (di Roberto, professore ordinario di Diritto delalla Luiss e Prorettore alla didattica dello stesso Ateneo) Verso una reale tutela di lavoratori Il dibattito intorno al tema del “recovery” investe, ovviamente, anche le tematiche del diritto dele della sicurezza sociale, dovendo, per un verso, risolversi criticità strutturali (estremizzate dagli effetti della pandemia) e, al contempo, affrontare sfide temporalmente prossime, quale, in particolare, la gestione delle conseguenze del venire meno del blocco dei licenziamenti, al momento prospettato – in forza delle previsioni della legge di stabilità – per la fine del mese di marzo del 2021. Rispetto a tale evento, anche per i rischi di grave frammentazione del tessuto sociale e di tenuta dell’ordine pubblico, è impensabile immaginare che centinaia di migliaia di ...

