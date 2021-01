K-Swiss | il brand di scarpe che sta per conquistare l’Europa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) K-, il marchio dida tennis, punta al mercato Europeo con una linea appositamente pensata K-sta percon i suoi storici modelli di. K-è un noto marchio americano, che dagli anni ’60 produceper il tennis. A partire dagli anni ’70, ilè diventato un vero e proprio punto di riferimento per il settore prima negli Stati Uniti e poi in Asia e Nord Europa. Nei paesi come Olanda, Germania e Regno Unito, K-è già presente da tempo, ma non è mai riuscito ala capitale della moda parigina. Nemmeno in Italia il marchio è molto diffuso, ma da quest’anno K-si candida a divenire un punto di riferimento nel suo ...