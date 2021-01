Isochimica | dopo la requisitoria del pm Patscot | le richieste di condanna

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ una giornata storica per l’exdi Borgo Ferrovia. A circa trent’anni dalla chiusura dell’opificio, nell’aula bunker di Poggioreale ledi condanne per i 27 imputati accusati, a vario titolo. Omicidio colposo plurimo, disastro ambientale continuato, lesioni dolose e omissione in atti di ufficio. Sono 31 gli operati che purtroppo hanno perso la vitaessersi ammalati. All’interno dell’impianto di Borgo Ferrovia di Elio Graziano venivamo scoibentati, in barba alle norme di sicurezze, tonnellate e tonnellate di amianto. Stamane davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo si è tenuta ladel pm Roberto. LEDIDELLA PROCURA: Vincenzo Izzo (responsabile ...

