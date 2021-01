Graduatorie terza fascia ATA: due milioni di domande e non sono mai stato chiamato, è utile ritentarci? (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Mi chiameranno prima della pensione?" ci chiede un nostro lettore in procinto di rinnovare l'iscrizione nella terza fascia delle Graduatorie di istituto. Questo perché, pur dopo due rinnovi delle Graduatorie (2014 e 2017) non è mai stato chiamato per una supplenza. E' ancora utile procedere all'inserimento? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Mi chiameranno prima della pensione?" ci chiede un nostro lettore in procinto di rinnovare l'iscrizione nelladelledi istituto. Questo perché, pur dopo due rinnovi delle(2014 e 2017) non è maiper una supplenza. E' ancoraprocedere all'inserimento? L'articolo .

