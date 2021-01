Giorno della Memoria | un video sugli scioperi contro il fasciscmo

GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro al Presidente @JoeBiden e alla Vice-Presidente @KamalaHarris. È un grande giorno per la democ… - lauraboldrini : Una grande emozione vedere #KamalaHarris giurare da vicepresidente degli Usa. Prima donna nella storia. Oggi è un… - gennaromigliore : La cronaca politica è diversa dalla violenza verbale. @matteorenzi ancora una volta oggetto della campagna di fango… - TeofiloSteven : RT @marcoconterio: ?????? Si sblocca il mercato della #Roma: lunedì può essere il giorno della fumata bianca per Bryan Reynolds dal Dallas. Ed… - verdeocchio : RT @Comune_Bastione: ?? AUGURI ROSAMARIA DALLA SEZIONE DI BASTIONE DEL PCI!!! È con estremo orgoglio che vogliamo augurare alla concittadin… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della

Il Bartoccio in tempi di virus: il quinto centenario della maschera perugina. Ma non potevamo certo passare sotto silenzio il quinto ...Le giornate in fascia rossa e arancione, durante il periodo delle feste, hanno funzionato: in Italia l'indice di trasmissione è tornato sotto a 1, l'incidenza dei casi di ...