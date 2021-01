Ghostbusters: Legacy, Uncharted, Peter Rabbit 2, Cinderella: ritardate le uscite (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sony annuncia nuove uscite per Ghostbusters: Legacy, Uncharted, Peter Rabbit 2 e Cinderella: nuovi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria per le pellicole. Sony Pictures ha annunciato nuovi slittamenti nelle uscite di Ghostbusters: Legacy, Uncharted, Cinderella e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga dovuti all'emergenza sanitaria. Uncharted è stato spostato dal 16 luglio 2021 all'11 febbraio 2022, l'uscita di Ghostbusters: Legacy è passata dall'11 giugno 2021 all'11 novembre 2021, Cinderella slitta dal 5 febbraio al 16 luglio 2021, e Peter Rabbit 2: Un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sony annuncia nuoveper2 e: nuovi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria per le pellicole. Sony Pictures ha annunciato nuovi slittamenti nelledi2: Un birbante in fuga dovuti all'emergenza sanitaria.è stato spostato dal 16 luglio 2021 all'11 febbraio 2022, l'uscita diè passata dall'11 giugno 2021 all'11 novembre 2021,slitta dal 5 febbraio al 16 luglio 2021, e2: Un ...

