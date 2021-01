GF Vip, Maria Teresa Ruta crolla in lacrime: “Come può un genitore dire una cosa così?” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta e la crisi nervosa al Grande Fratello Vip 5 Una settimana fa Maria Teresa Ruta ha avuto una forte crisi nervosa che ha fatto preoccupare moltissimo tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche il pubblico da casa. Uno sfogo in veranda nato dall’accumulo di tensione e dal confronto avuto ore prima con Cecilia Capriotti. Quest’ultima ci è rimasta male della sua nomination dopo che la stessa durante una conversazione le aveva confessato i suoi problemi col cibo. Per l’attrice romana, che è uscita lunedì sera dal reality, è stata una sorta di tradimento. Per tale ragione la madre di Guenda Goria si è sentita in colpa ed è scoppiata. Ma non è stato l’unico momento di crisi per la bionda conduttrice. Ma andiamo a vedere nel dettaglio ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021)e la crisi nervosa al Grande Fratello Vip 5 Una settimana faha avuto una forte crisi nervosa che ha fatto preoccupare moltissimo tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche il pubblico da casa. Uno sfogo in veranda nato dall’accumulo di tensione e dal confronto avuto ore prima con Cecilia Capriotti. Quest’ultima ci è rimasta male della sua nomination dopo che la stessa durante una conversazione le aveva confessato i suoi problemi col cibo. Per l’attrice romana, che è uscita lunedì sera dal reality, è stata una sorta di tradimento. Per tale ragione la madre di Guenda Goria si è sentita in colpa ed è scoppiata. Ma non è stato l’unico momento di crisi per la bionda conduttrice. Ma andiamo a vedere nel dettaglio ...

