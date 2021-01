“Esclusione eccellente!” Che botta per Barbara D’Urso | la decisione di Mediaset è irrevocabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le trasmissioni disono tra le più seguite in Italia. Nonostante lei sia criticata tantissimo per il suo modo di fare e riceva anche moltissimi insulti dai cosiddetti hater, va sempre avanti a testa alta e cerca di informare sempre con precisione e in maniera costante i telespettatori di ciò che accade in Italia e non solo. Ma il pubblico da casa si è accorto di una novità accaduta nei programmi di Carmelita, infatti c’è una pesante assenza che sta facendo davvero rumore. Il ben informato ‘Dagospia’ e soprattutto il giornalista Giuseppe Candela hanno fatto finalmente chiarezza, togliendo il velo da un mistero che stava attanagliando milioni di persone. Questo cambiamento repentino sarebbe stato deciso dall’alto e quindi Barbarella non c’entra assolutamente nulla. A quanto pare, un po’ di rivoluzione è arrivata anche a ...