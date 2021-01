Elisa Isoardi, addio alla Rai? La decisione della conduttrice (Di venerdì 22 gennaio 2021) Elisa Isoardi ha deciso cosa farne del suo futuro, delle sue esperienze lavorative e quelle sentimentali: la rivelazione in TV Elisa Isoardi domani, sabato 23 gennaio, sarà in compagnia di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. La conduttrice veneta è andata subito a colpire la Isoardi sull’esperienza lavorativa e sui progetti futuri, chiedendole se avesse L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha deciso cosa farne del suo futuro, delle sue esperienze lavorative e quelle sentimentali: la rivelazione in TVdomani, sabato 23 gennaio, sarà in compagnia di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. Laveneta è andata subito a colpire lasull’esperienza lavorativa e sui progetti futuri, chiedendole se avesse L'articolo proviene da Inews.it.

ilmessaggeroit : Elisa Isoardi a Verissimo: «Salvini storia più importante della mia vita, ma ho sofferto tanto» - 60_cla : RT @fasulo_antonio: Elisa #Isoardi sostiene di aver impiegato tre anni per dimenticare #Salvini. Beato lei, noi non ci riusciamo a levarl… - Notiziedi_it : Elisa Isoardi si racconta: “Ho impiegato 3 anni per metabolizzare la fine della storia con Salvini” - fasulo_antonio : Elisa #Isoardi sostiene di aver impiegato tre anni per dimenticare #Salvini. Beato lei, noi non ci riusciamo a levarlo di torno dal 1993. - MassimoChiaram7 : RT @fasulo_antonio: Elisa #Isoardi: 'Ho impiegato 3 anni per dimenticare Salvini'. Ma puzza così tanto? #Salvini #22gennaio -