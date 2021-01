Covid, casi in calo: l'ospedale di Cantù riduce i posti letto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cantù (Como), 22 gennaio 2021 - Da lunedì 25 gennaio il reparto di Cardiologia rientra da Cantù all'ospedale Sant'Anna , a San Fermo della Battaglia. Il riassetto organizzativo predisposto dalla ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021)(Como), 22 gennaio 2021 - Da lunedì 25 gennaio il reparto di Cardiologia rientra daall'Sant'Anna , a San Fermo della Battaglia. Il riassetto organizzativo predisposto dalla ...

Agenzia_Ansa : #Covid, gli effetti sul cervello, 300 studi mettono in allarme. Il neurochirurgo Maira, 'dalla perdita di memoria a… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effe… - Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - 0766news_TripTv : Covid, a Civitavecchia 8 nuovi casi e 5 guariti #0766news #triptv - bitchconti26 : RT @meta_moro: In Nuova Zelanda si è tenuto il primo concerto dal vivo. Migliaia di persone senza mascherine e senza distanziamento. Tutto… -