Coronavirus, nei primi mesi del 2020 circolavano in Lombardia 7 varianti (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Michael Gaida via Pixabay)Dopo la scoperta a Milano della possibile paziente 1 italiana, che aveva il nuovo Coronavirus già in novembre 2019, oggi arrivano nuove informazioni sulla circolazione del Sars-Cov-2 in tutta la Lombardia, una delle regioni più colpite, anche considerando le dimensioni del territorio, soprattutto nella prima fase. Uno studio condotto dall’Università Statale di Milano, insieme all’ospedale Niguarda e al policlinico San Matteo, ha scoperto sette diverse varianti del Coronavirus circolanti in Lombardia nella prima fase dell’epidemia, da febbraio a aprile 2020. Questo farebbe pensare che il patogeno fosse circolante all’interno della popolazione almeno un mese prima dei primi casi a Lodi. I risultati sono pubblicati su Nature ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Michael Gaida via Pixabay)Dopo la scoperta a Milano della possibile paziente 1 italiana, che aveva il nuovogià in novembre 2019, oggi arrivano nuove informazioni sulla circolazione del Sars-Cov-2 in tutta la, una delle regioni più colpite, anche considerando le dimensioni del territorio, soprattutto nella prima fase. Uno studio condotto dall’Università Statale di Milano, insieme all’ospedale Niguarda e al policlinico San Matteo, ha scoperto sette diversedelcircolanti innella prima fase dell’epidemia, da febbraio a aprile. Questo farebbe pensare che il patogeno fosse circolante all’interno della popolazione almeno un mese prima deicasi a Lodi. I risultati sono pubblicati su Nature ...

Le hanno identificate i ricercatori della Statale di Milano. Le varianti erano in Lombardia da febbraio a aprile 2020. Ma non hanno nulla a che vedere con le varianti spesso citate (la cosiddetta vari ...

