Conte dà la guida dei nostri Servizi segreti a un merkeliano di ferro. Chi è Pietro Benassi

Era uno dei punti di rottura tra Italia Viva e Conte: la richiesta al premier Conte di cedere la delega ai Servizi segreti. Mica roba da poco. E alla fine così è stato. Ma anche in questo caso Conte ha fatto a modo suo. Ha scelto un suo fedelissimo, l'ambasciatore Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier. Si fa tutto in famiglia, insomma. Il Consiglio dei ministri convocato in serata da Conte e terminato intorno alle 23 ha ufficializzato l'assegnazione della delega. Benassi era uno dei nomi più accreditati. Il Fatto Quotidiano ha ricostruito il suo profilo: "Romano, 63 anni a giugno, è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Conte come

