Compagnoni e Benetton Jr | matrimonio finito La bomba di Dagospia | La prova? Ce l' ha in mano Signorini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Acque agitate in casa. Secondoè crisi ufficiale tra il rampollo Alessandroe Deborah, indimenticata campionessa olimpica dello sci azzurro negli anni 90. La? Le 4 pagine che il settimanale Chi diretto da Alfonsodedica all'imprenditore, figlio di Luciano, in cui "non c'è una riga che fa cenno all'ex regina dello scio, solo le foto dei 3 figli". Tanto basta, a Dago, per lanciare il malizioso sospetto: "Dal cucuzzolo della montagna, scivolando sugli sci, è giunto alla fine il".stanno insieme dal 1997 e si sono sposati nel 2008. Negli ultimi anni sono circolate insistentemente le voci di una rottura, sempre smentita dai ...