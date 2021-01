Calcio | Cairo | ' no a Superlega | preservare campionati nazionali'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Credo che sia molto importantee non fare un campionato europeo che secondo me non avrebbe neanche così tanto seguito da parte del pubblico. Partite importanti, con grandissime squadre da tutti i Paesi, che diventano una routine sono anche meno seguite". Lo ha detto Urbano, presidente di Rcs, La7 e Torino, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1, sull'ipotesi di unadi. "E' un'idea che ogni tanto ritorna e credo che la Fifa abbia fatto bene a essere molto decisa e dura".

sportface2016 : #Torino, #Cairo: '#Superlega? Importante preservare campionati nazionali' - Radio1Rai : RT @1giornodapecora: 'Superlega di Calcio? Importante preservare i campionati nazionali, che sono la tradizione e la storia. Una lega europ… - 1giornodapecora : 'Superlega di Calcio? Importante preservare i campionati nazionali, che sono la tradizione e la storia. Una lega eu… - domenico1371971 : ? #Calcio Storico! Clamoroso! Mai Successo! I TIFOSI DEL TORO ESONERANO IL PRESIDENTE DEL TORINO FC 1906, URBANO… - Hobbit98000 : fuori Vagnati puro yesman ha solo ubbidito a Cairo che di calcio capisce poco, accettato un rincoglionito presuntuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cairo

Il Tempo

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Credo che sia molto importante preservare i campionati nazionali e non fare un campionato europeo che secondo me non avrebbe neanche così tanto seguito da parte del pubb ...Non solo politica ma anche calcio giocato nell’intervista rilasciata da Cairo. “La supercoppa tra Juve e Napoli? Per chi avete fatto il tifo? La Juve non la avrei mai tifata in vita mia, avrei tifato ...