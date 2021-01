Bugsnax avrà un sequel? ' Non abbiamo ancora finito con il gioco'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sicuramenteè uno di quei giochi che quando è stato annunciato ha saputo catturare la curiosità dei giocatori, complice anche il fatto una colonna sonora che riesce ad essere molto orecchiabile. Ma la storia di questi personaggi è destinata a continuare? Apparentemente sembra di sì, almeno secondo quanto dichiarato dallo studio di sviluppo. In una recente intervista, Kevin Zuhn, direttore creativo senior e scrittore del, ha dichiarato: "Stiamocercando di capire cosa esattamente vogliamo fare dopo l'uscita, ma nondi lavorare su". Visto che la storia deltermina con un cliffhanger, Zuhn ha detto: "Non vorrei lasciare quella trama in sospeso per sempre!" Attualmente il creative director di ...