Aggiornamento meteo 22 gennaio, Ore 23 (Di sabato 23 gennaio 2021) Le correnti meridionali molto umide che affluiscono da diverse ore sulla regione hanno determinato precipitazioni moderate sulla costa, abbondanti sulla bassa pianura, intense sull’alta pianura e sulla zona montana, moltointense sulle Prealpi Giulie.La quota neve è stata molto variabile a seconda delle zone. In particolare, sulle Prealpi Giulie sono caduti fino a 170 mm di pioggia in 24 ore a fondovalle, mentre ha nevicato oltre i 1200 m circa, con accumuli oltre i 1800 m anche superiori a 70 cm di neve bagnata. Sulle Prealpi Carniche sono caduti 90 mm di pioggia a fondovalle, con quota neve molto variabile ma in genere oltre i 1200-1400 m; oltre tale quota sono caduti 40-50 cm di neve bagnata. In Carnia sono caduti 30-50 mm di pioggia ed è nevicato oltre gli 800 m circa, con 10-30 cm di neve oltre i 1000 m. Infine sul Tarvisiano sono caduti 50-80 mm di pioggia con quota neve sui ... Leggi su udine20 (Di sabato 23 gennaio 2021) Le correnti meridionali molto umide che affluiscono da diverse ore sulla regione hanno determinato precipitazioni moderate sulla costa, abbondanti sulla bassa pianura, intense sull’alta pianura e sulla zona montana, moltointense sulle Prealpi Giulie.La quota neve è stata molto variabile a seconda delle zone. In particolare, sulle Prealpi Giulie sono caduti fino a 170 mm di pioggia in 24 ore a fondovalle, mentre ha nevicato oltre i 1200 m circa, con accumuli oltre i 1800 m anche superiori a 70 cm di neve bagnata. Sulle Prealpi Carniche sono caduti 90 mm di pioggia a fondovalle, con quota neve molto variabile ma in genere oltre i 1200-1400 m; oltre tale quota sono caduti 40-50 cm di neve bagnata. In Carnia sono caduti 30-50 mm di pioggia ed è nevicato oltre gli 800 m circa, con 10-30 cm di neve oltre i 1000 m. Infine sul Tarvisiano sono caduti 50-80 mm di pioggia con quota neve sui ...

