Acuto maltempo e rischio nubifragi. Meteo pessimo previsioni prossime ore

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’intensa perturbazione, che sta entrando nel vivo sull’Italia, è accompagnata da un flusso di correnti sostenute e umide di libeccio. Come sempre accade in queste circostanze, ilpiù marcato tende a coinvolgere parte del Nord e le regioni tirreniche, localmente investite da grandi piogge. Le aree dove sono previste le precipitazioni più abbondanti saranno quelle della fascia alpina e prealpina centro-orientale, ma anche il settore tra Liguria, Alta Toscana e poi ancora l’area appenninica centrale tra Lazio e Abruzzo. La cartina appare eloquente Cumulati di pioggia previsti per la giornata di oggi 22 GennaioIn tutte queste aree appena evidenziate si potranno avere cumulati di precipitazione anche superiori ai 100 millimetri in 24 ore. Sono infatti previste piogge in continua intensificazione nel corso della giornata, con fenomeni intensi e ...