Wonka | confermata luscita dello spi-off ecco la data

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono passati diversi anni da quando abbiamo sentito parlare, per la prima volta, dei progetti relativi a un nuovo film dedicato a Willyma solo in queste ore la Warner Bros. ha rivelato la suadi uscita. Ci riferiamo a, ovvero quello che rappresenterà a tutti gli effetti uno spin-off de La fabbrica di cioccolato. La produzione sta quindi prendendo il via, con le riprese che dovrebbero avere inizio entro i prossimi quattro mesi. Chi sarà il produttore di? La Warner Bros puntava a realizzare una pellicola insieme allo storico produttore della saga di Harry Potter e relativi prequel, Animali Fantastici, e dei lungometraggi dell’orso Paddington, ovvero sia David Heyman. La fabbrica di cioccolato la storia segue un povero ragazzo di nome Charlie, uno dei cinque giovani a vincere un ...