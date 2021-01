Voleva sfuggire al vaccino: no vax si toglie la vita e porta il figlio con sè (Di giovedì 21 gennaio 2021) In America un uomo, convinto no vax, ha ucciso suo figlio e poi si è tolto la vita. Tutto per sfuggire alla vaccinazione anti-Covid. In California, a San Francisco, un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 21 gennaio 2021) In America un uomo, convinto no vax, ha ucciso suoe poi si è tolto la. Tutto peralla vaccinazione anti-Covid. In California, a San Francisco, un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

