Vaccino Pfizer in ritardo in Italia Caos regioni | -60% dosi a Trento | -54% in Friuli

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nostro Paese fa i conti con i ritardi nelle consegne del: in alcune aree a rischio la somministrazione della seconda dose

lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - NicolaPorro : Ricevo e pubblico questa riflessione di @pbecchi e Giulio Tarro su alcuni aspetti della tecnica impiegata dal farma… - fattoquotidiano : Vaccino Pfizer conferma efficacia “contro la variante inglese” del coronavirus. Oms rilevata in 60 paesi: primi cas… - ADDuca1100 : RT @Mr_Ozymandias: È utile conoscere la Pfizer Inc una delle più grandi aziende farmaceutiche, operante nel settore della ricerca, della pr… - BasicLifeSupp : Vaccino Covid. Sileri: “Prima di azioni legali aspetterei il tempo che Pfizer ha chiesto” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

In Svezia il Covid non è (ancora) sotto controllo. Il governo svedese infatti ha prorogato oggi un certo numero di restrizioni anti-Covid fino al 7 febbraio nel quadro delle misure volte ...L’uscita infelice sul Pil di Letizia Moratti è stata un brutto passo falso per l’ex sindaco di Milano. Reduci dal flop dei vaccini antinfluenzali ci aspettiamo una migliore organizzazione ...