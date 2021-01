UNRAE, Mercato veicoli rimorchiati stabile a dicembre (+0,8%) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Mercato dei rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore a 3,5t per il mese di dicembre 2020 segna una condizione di stabilita` rispetto al dicembre 2019, facendo registrare +0,8% (1.066 unita` immatricolate contro 1.058). Una stima che porta il dato consolidato dell’intero 2020 a una perdita del 21,2% rispetto al 2019, con 11.356 unita` immatricolate contro 14.406. Questa la stima elaborata dal Centro Studi e Statistiche di UNRAE, l’Associazione delle Case estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “In caduta pressoche´ costante dal gennaio 2019 – commenta Paolo A. Starace, presidente della Sezione veicoli Industriali di UNRAE – il Mercato dei rimorchiati ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ildei rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore a 3,5t per il mese di2020 segna una condizione di stabilita` rispetto al2019, facendo registrare +0,8% (1.066 unita` immatricolate contro 1.058). Una stima che porta il dato consolidato dell’intero 2020 a una perdita del 21,2% rispetto al 2019, con 11.356 unita` immatricolate contro 14.406. Questa la stima elaborata dal Centro Studi e Statistiche di, l’Associazione delle Case estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “In caduta pressoche´ costante dal gennaio 2019 – commenta Paolo A. Starace, presidente della SezioneIndustriali di– ildei...

Dalle stime UNRAE risulta che il mercato dei rimorchi e semirimorchi, in caduta stabile da gennaio 2019, è stato fortemente impattato dalla crisi sanitaria, chiudendo a -21,2% ...

