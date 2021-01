Smog, aria cattiva in tutta la Lombardia Da venerdì in vigore le limitazioni al traffico (Di giovedì 21 gennaio 2021) In tutte le province lombarde sono stati superati per il quarto giorno consecutivo i limiti di Pm10, con valori superiori a 50 µg/m³. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 gennaio 2021) In tutte le province lombarde sono stati superati per il quarto giorno consecutivo i limiti di Pm10, con valori superiori a 50 µg/m³.

In tutte le province lombarde sono stati superati infatti per il quarto giorno consecutivo i limiti di Pm10, con valori superiori a 50 µg/m³. Ecco le limitazioni che entrano in vigore ...

