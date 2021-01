Pogba, un tiro tra 3 punti per lo United: “Non me lo aspettavo dal mio piede sinistro…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un missile di sinistro e una prestazione autorevole. Paul Pogba si è preso la scena nella vittoria del suo Manchester United contro il Fulham. Un gol da tre punti celebrato anche dalla stampa inglese nelle prime pagine odierne. Parlando a BT Sport subito dopo la sfida, il Polpo ha ammesso di non aspettarsi una conclusione perfetta come quella che ha dato il successo ai Red Devils."Sono molto felice della gara e della vittoria. Quando vinco sono felice, se perdo no", ha commentato il centrocampista francese. "Penso sia stata una partita difficile. Sapevamo che sarebbe stato così. Il Fulham non si arrende, spinge e tiene tutti compatti in difesa. Ma avevamo bisogno di questa vittoria e l'abbiamo ottenuta. Per quanto riguarda il mio gol devo dire che ho tirato alla grande. Non me lo aspettavo dal mio ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un missile di sinistro e una prestazione autorevole. Paulsi è preso la scena nella vittoria del suo Manchestercontro il Fulham. Un gol da trecelebrato anche dalla stampa inglese nelle prime pagine odierne. Parlando a BT Sport subito dopo la sfida, il Polpo ha ammesso di non aspettarsi una conclusione perfetta come quella che ha dato il successo ai Red Devils."Sono molto felice della gara e della vittoria. Quando vinco sono felice, se perdo no", ha commentato il centrocampista francese. "Penso sia stata una partita difficile. Sapevamo che sarebbe stato così. Il Fulham non si arrende, spinge e tiene tutti compatti in difesa. Ma avevamo bisogno di questa vittoria e l'abbiamo ottenuta. Per quanto riguarda il mio gol devo dire che ho tirato alla grande. Non me lodal mio ...

ItaSportPress : Pogba, un tiro tra 3 punti per lo United: 'Non me lo aspettavo dal mio piede sinistro...' - - gxallavichx : Scusa ma il vostro 5 volte pallone d'oro quante Champions vi ha portato da quando è arrivato? Voi che valutavate 10… - maxsacchini1 : @PaPaganini Per questo credo cerchino Pogba. Manca un giocatore oltre all americano che salti L uomo e abbia il tiro per il gol - milofrancorv : Pero se la tiró al arquero Pogba. -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba tiro Pogba, un tiro tra 3 punti per lo United: “Non me lo aspettavo dal mio piede sinistro…” ItaSportPress Premier, lo United batte il Fulham e resta in vetta. Ma il City non molla

I Red Devils vanno sotto a Craven Cottage con il Fulham, ma poi ribaltano con Cavani e Pogba. La squadra di Guardiola resta in scia battendo a fatica ...

Keane attacca Pogba: “Dice di essere il migliore dello United. Doveva segnare contro il Liverpool…”

L’ex bandiera Red Devils, come riportano i tabloid inglesi tra cui l’ Independent e il Daily Mail, non ha avuto certo parole al miele per il centrocampista francese: “Pogba ha avuto buone possibilità ...

I Red Devils vanno sotto a Craven Cottage con il Fulham, ma poi ribaltano con Cavani e Pogba. La squadra di Guardiola resta in scia battendo a fatica ...L’ex bandiera Red Devils, come riportano i tabloid inglesi tra cui l’ Independent e il Daily Mail, non ha avuto certo parole al miele per il centrocampista francese: “Pogba ha avuto buone possibilità ...