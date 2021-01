Pallanuoto, Ct Zizza: “Mi piace lo spirito di squadra, ci faremo trovare pronti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Anche questa sera mi è piaciuto molto lo spirito di squadra. Tutte hanno dato il proprio contributo e sono soddisfatto“. Commenta così PaoloZizza, Commissario Tecnico del Setterosa, la vittoria dell’Italia contro la Slovacchia nell’ultima sfida del girone del torneo preolimpico, in corso di svolgimento a Trieste. “Venerdì ci faremo trovare pronti per i quarti senza pensare alla semifinale” ha aggiunto il Ct della Nazionale femminile. “L’Ungheria si è un po’ nascosta, ma la conosciamo piuttosto bene. Dobbiamo soltanto rivedere qualche situazione al centro, perché subiamo troppi gol evitabili” ha concluso Zizza. TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO PREOLIMPICO DI TRIESTE 2021 GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Anche questa sera mi è piaciuto molto lodi. Tutte hanno dato il proprio contributo e sono soddisfatto“. Commenta così Paolo, Commissario Tecnico del Setterosa, la vittoria dell’Italia contro la Slovacchia nell’ultima sfida del girone del torneo preolimpico, in corso di svolgimento a Trieste. “Venerdì ciper i quarti senza pensare alla semifinale” ha aggiunto il Ct della Nazionale femminile. “L’Ungheria si è un po’ nascosta, ma la conosciamo piuttosto bene. Dobbiamo soltanto rivedere qualche situazione al centro, perché subiamo troppi gol evitabili” ha concluso. TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO PREOLIMPICO DI TRIESTE 2021 GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE SportFace.

