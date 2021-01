Pagelle Juve - Napoli: Kulusevski crea pericoli, Zielinski delude (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco i migliori della Juve e i peggiori del Napoli nella sfida di Supercoppa: I TOP Szczesny 7,5 Grande rifl esso sul colpo di testa ravvicinato di Lozano e parata pesante nell'economia della gara. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco i migliori dellae i peggiori delnella sfida di Supercoppa: I TOP Szczesny 7,5 Grande rifl esso sul colpo di testa ravvicinato di Lozano e parata pesante nell'economia della gara. ...

TizianoR80 : @forumJuventus Quindi nella Juve si trova cmq un peggiore per criticare l'incriticabile dopo aver vinto una finale.… - sportli26181512 : Pagelle Juve-Napoli: Kulusevski crea pericoli, Zielinski delude: Szczesny il migliore della partita, fondamentale i… - EMIGOAL : RT @capuanogio: ?? Nelle pagelle dei giornali sportivi su #JuveNapoli #SupercoppaItaliana il migliore della #Juve è #Szczesny. Prende 7,5… - FBlanconegro : RT @forumJuventus: Le pagelle dei giornali di #JuveNapoli: 'Cuadrado, uomo chiave, Chiesa, non è in serata, Kulusevski tonico, ma non incis… - acafaro65 : RT @forumJuventus: Le pagelle dei giornali di #JuveNapoli: 'Cuadrado, uomo chiave, Chiesa, non è in serata, Kulusevski tonico, ma non incis… -