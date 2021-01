Milan e Inter per il Campione d’inverno contro Atalanta e Udinese. Pirlo sfida Mihajlovic (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel prossimo turno di Serie A, quello che chiude il girone d’andata, occhi puntati sulla sfida tra le Milanesi per la conquista del titolo di Campione d’inverno. Il match di spicco va in scena a San Siro dove si sfidano l’efficienza tecnica del Milan, nel suo miglior momento della stagione con uno IET del 94% e la forma fisica eccezionale dell’Atalanta con uno IEF del 94.1%. I rossoneri, che hanno vinto solo una delle ultime 10 sfide contro la Dea in Serie A, cercheranno di fare la partita (K-Solution 93.4%) nonostante le numerose assenze, ma dovranno fare attenzione all’aggressività offensiva e fisica (94,6%) della squadra di Gasperini, che sicuramente potrà mettere in difficoltà la capolista dal punto di vista atletico provando ad intaccare la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel prossimo turno di Serie A, quello che chiude il girone d’andata, occhi puntati sullatra leesi per la conquista del titolo di. Il match di spicco va in scena a San Siro dove sino l’efficienza tecnica del, nel suo miglior momento della stagione con uno IET del 94% e la forma fisica eccezionale dell’con uno IEF del 94.1%. I rossoneri, che hanno vinto solo una delle ultime 10 sfidela Dea in Serie A, cercheranno di fare la partita (K-Solution 93.4%) nonostante le numerose assenze, ma dovranno fare attenzione all’aggressività offensiva e fisica (94,6%) della squadra di Gasperini, che sicuramente potrà mettere in difficoltà la capolista dal punto di vista atletico provando ad intaccare la ...

