Martina Rossi, annullata l’assoluzione per i due ragazzi accusati di averla lanciata dal balcone (video) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo processo d’Appello per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. E’ quanto hanno deciso i giudici della III sezione penale della Cassazione nel processo sul caso di Martina Rossi, la ventenne ligure morta precipitando dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. annullata la sentenza di Appello su Martina Rossi I supremi giudici, con la decisione arrivata in serata, hanno annullato la sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo per i due imputati come sollecitato, nel corso della requisitoria, dal sostituto procuratore generale Domenico Seccia e accogliendo dunque i ricorsi presentati dalla procura generale di Firenze e della parti civili. Ad assistere alla lettura del dispositivo erano presenti i genitori di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo processo d’Appello per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. E’ quanto hanno deciso i giudici della III sezione penale della Cassazione nel processo sul caso di, la ventenne ligure morta precipitando daldi una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011.la sentenza di Appello suI supremi giudici, con la decisione arrivata in serata, hanno annullato la sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo per i due imputati come sollecitato, nel corso della requisitoria, dal sostituto procuratore generale Domenico Seccia e accogliendo dunque i ricorsi presentati dalla procura generale di Firenze e della parti civili. Ad assistere alla lettura del dispositivo erano presenti i genitori di ...

Morte di Martina, annullate le assoluzioni ai due giovani aretini

La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare il caso in appello. Torna in sospeso la posizione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ricostruzione della vicenda ...

La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare il caso in appello. Torna in sospeso la posizione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ricostruzione della vicenda ...