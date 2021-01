Lina Sastri, colpita da un grave lutto: una vita distrutta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lina Sastri, brillante attrice e cantante partenopea, la abbiamo vista esibirsi in Masaniello e Medea, una dei volti più amati dagli italiani, sta vivendo un momento difficile e straziante a causa di un lutto Lina Sastri e il fratello CarmineLina Sastri, una delle più apprezzate attrici napoletane, dall’animo caldo e dalla voce suadente, ha avuto una vita non sempre semplice. Andò via di casa all’età di 17 anni. Fin da subito capì di essere un’artista. LEGGI QUI>>> Pino Daniele e la straziante lettera della figlia: “Non sono perfetta” In principio fu Napoli. Lina Sastri, che ha lavorato da ragazzina con grandi maestri come Eduardo De Filippo e Peppino Patroni Griffi, sente che le sue radici ... Leggi su kronic (Di giovedì 21 gennaio 2021), brillante attrice e cantante partenopea, la abbiamo vista esibirsi in Masaniello e Medea, una dei volti più amati dagli italiani, sta vivendo un momento difficile e straziante a causa di une il fratello Carmine, una delle più apprezzate attrici napoletane, dall’animo caldo e dalla voce suadente, ha avuto unanon sempre semplice. Andò via di casa all’età di 17 anni. Fin da subito capì di essere un’artista. LEGGI QUI>>> Pino Daniele e la straziante lettera della figlia: “Non sono perfetta” In principio fu Napoli., che ha lavorato da ragazzina con grandi maestri come Eduardo De Filippo e Peppino Patroni Griffi, sente che le sue radici ...

