Le prime misure del neo presidente su virus, clima e migranti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la sua proclamazione, Biden subito al lavoro: la lotta al virus, con un vasto piano di vaccinazioni di massa, è una delle priorità insieme a provvedimenti su ambiente, immigrazione ed economia Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la sua proclamazione, Biden subito al lavoro: la lotta al, con un vasto piano di vaccinazioni di massa, è una delle priorità insieme a provvedimenti su ambiente, immigrazione ed economia

doctormaw : RT @MarcoCantamessa: E parlano di quella stagionale. È da marzo che in pochi lo ripetono: attenzione alle “prime volte” e alle “misure pres… - Mlvtrglvn : @lucaxx85 @giorgiogilestro Per me ci hanno provato, ma ci si è ovviamente arresi quando si è visto che, anche a par… - _IlariaG_ : RT @MarcoCantamessa: E parlano di quella stagionale. È da marzo che in pochi lo ripetono: attenzione alle “prime volte” e alle “misure pres… - acolombo66 : RT @MarcoCantamessa: E parlano di quella stagionale. È da marzo che in pochi lo ripetono: attenzione alle “prime volte” e alle “misure pres… - AssociazioneASP : RT @MarcoCantamessa: E parlano di quella stagionale. È da marzo che in pochi lo ripetono: attenzione alle “prime volte” e alle “misure pres… -

Ultime Notizie dalla rete : prime misure Insediamento Biden, ecco i 17 provvedimenti già firmati che segnano la fine dell'era Trump Sky Tg24 Pubblicate dal governo le risposte alle Faq sulle restrizioni legate alle misure anticovid

L'esecutivo ha deciso di rispondere ai tanti dubbi legati alle norme anticovid, sciogliendo alcuni nodi importanti. Tra le altre cose, confermata la possibilità di visitare le "seconde case" anche se ...

Lockdown come marzo scorso in Sicilia se la situazione non migliora, parola di Musumeci

Il governatore Musumeci dichiara che la Sicilia è a serio rischio lockdown, alla vecchia maniera. Il presidente si dice pronto ad inasprire le misure restrittive, visto che i dati non migliorano. Musu ...

L'esecutivo ha deciso di rispondere ai tanti dubbi legati alle norme anticovid, sciogliendo alcuni nodi importanti. Tra le altre cose, confermata la possibilità di visitare le "seconde case" anche se ...Il governatore Musumeci dichiara che la Sicilia è a serio rischio lockdown, alla vecchia maniera. Il presidente si dice pronto ad inasprire le misure restrittive, visto che i dati non migliorano. Musu ...