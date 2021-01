La Pupa e Il Secchione e Viceversa | ecco le pupe e i pupi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Lee Andrea Pucci Non ci sarebbero secchioni e, se mancassero lee i. Per la nuova edizione de Lae il, in partenza oggi in prima serata su Italia 1, Andrea Pucci e Francesca Cipriani accoglieranno in una sontuosa villa di Roma cinquee tre. Questi ultimi, in particolare, sono già noti al pubblico televisivo, visto che in passato hanno preso parte a programmi seguitissimi come Uomini e Donne e e Ex On The Beach. Tra le ragazze c’è invece la seconda classificata a Miss Universo Italia 2019. Conosciamo tutti i protagonisti. LeJessica Bucci – 25 anni, di Avezzano (L’Aquila) – Modella e commessa Jessica Bucci Abruzzese doc, una ragazza semplice e ...