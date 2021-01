La balenottera di Sorrento sarebbe stata uccisa da un virus. Super esperti per l’autopsia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono in corso nel porto di Napoli i primi sezionamenti sulla carcassa della balenottera trovata morta giovedi’ scorso nelle acque del porto di Sorrento. Gli esami forniranno ulteriori chiarimenti sul decesso, forse causato da un virus. E’ quanto riferisce all’Ansa Raffaele di Palma che cura la comunicazione dell’Amp (Area marina protetta) Punta Campanella tra la costiera sorrentina e quella amalfitana. La lunghezza del mammifero, una balenottera comune, e’ di 19.70 metri una misura che, in attesa di un’ultima conferma, la renderebbe la balenottera piu’ grande mai registrata in tutto il Mediterraneo. Dalle prime indiscrezioni, emerge che la balenottera, una femmina, non avrebbe avuto recenti gravidanze. Sulla banchina dove si sta procedendo al sezionamento della carcassa sono al lavoro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono in corso nel porto di Napoli i primi sezionamenti sulla carcassa dellatrovata morta giovedi’ scorso nelle acque del porto di. Gli esami forniranno ulteriori chiarimenti sul decesso, forse causato da un. E’ quanto riferisce all’Ansa Raffaele di Palma che cura la comunicazione dell’Amp (Area marina protetta) Punta Campanella tra la costiera sorrentina e quella amalfitana. La lunghezza del mammifero, unacomune, e’ di 19.70 metri una misura che, in attesa di un’ultima conferma, la renderebbe lapiu’ grande mai registrata in tutto il Mediterraneo. Dalle prime indiscrezioni, emerge che la, una femmina, non avrebbe avuto recenti gravidanze. Sulla banchina dove si sta procedendo al sezionamento della carcassa sono al lavoro ...

