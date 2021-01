KOKORIN IN SALSA VIOLA

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La Fiorentina sta per chiudere un colpo importante per rinforzare la rosa e per provare a svoltare la stagione. Come riportato nella giornata di ieri, insta per approdare Alexandr. Classe 1991,è un attaccante di movimento, dotato di grande tecnica, è abilissimo nel gioco palla a terra e nello stretto grazie alla sua notevole velocità. Giocatore dotato di buona classe, è in possesso di notevole agilità e fiuto per il gol. E’ in arrivo dallo Spartak Mosca, club in cui milita dalla scorsa estate, dopo aver giocato per anni nello Zenit San Pietroburgo. La sua carriera è iniziata alla Dinamo Mosca, nel 2008, che lo prelevò dalla Lokomotiv, club in cui si è formato da giovane ed ha militato nel settore giovanile, sbalordendo tutti. E’ stato vicino a diversi club italiani, anche la Roma aveva fatto più di un pensiero ...