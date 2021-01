Isoladellerose | in arrivo il singolo di debutto “Su” il 29 gennaio

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La band romanaformatasi nel corso dello scorso anno, pubblica il suo primo“Su” (Artist First), un inno alla vita e alla libertà, disponibile dal 29in digitale. Inoltre, da oggi, giovedì 21, è disponibile il pre-save del brano. Scritto da Federico Proietti e Andrea Zanobi, e composto insieme a Iacopo Volpini, “Su” è un brano dalle sonorità prettamente pop con qualche richiamo al rock e ai suoni moderni, che vuole lanciare un forte messaggio di forza d’animo e vitalità alle giovani generazioni, come risposta alle difficoltà e ai momenti di sconforto., il primoè “Su” Il nome del gruppo,, racchiude in sé un concetto di “indipendenza” e di “voglia di spingersi oltre”, attraverso il ...

