iPhone 12 Pro vende bene, iPhone 12 Mini al di sotto delle aspettative (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sta facendo grandi cose iPhone 12 Pro, più di quanto Apple si aspettasse. Come riportato da 'ped30.com', la mela morsicata avrebbe deciso di trasferire la produzione di circa due milioni di unità da iPhone 12 Mini ad iPhone 12 Pro, in quanto la versione più piccola starebbe facendo meno bene di quel che si pensava, a differenza del modello Pro, che sta riscuotendo il successo maggiore (cose che possono capitare, e che inizialmente magari non erano previste). Ormai sono mesi che iPhone 12 Pro è disponibile sul mercato, ma i tempi di consegna non vogliono saperne di accorciarsi: basti pensare che 14 giorni fa ammontavano ancora a 22 giorni. Le previsioni sembrano sorridere anche di più ai melafonini di ultima ...

jamescharles : do u prefer pro camera or iphone selfie?? ?? - MaxWinebach : 128GB S21 Ultra: $1199 128GB iPhone 12 Pro Max: $1099 512GB S21 Ultra: $1379 512GB iPhone 12 Pro Max: $1399 - NatanParada : RT @jamescharles: do u prefer pro camera or iphone selfie?? ?? - deylaaaa : iphone 12 pro ?????????? - applecoreau : so iPhone 12 Pro? -

