Inter | Eriksen dentro gli schemi | a Udine di nuovo titolare?

Possibile nuova chance per Eriksen Mercato fermo per l'Inter che prima di provare a fare qualcosa in entrata, deve cedere. E tra i principali indiziati a lasciare Appiano Gentile c'è sicuramente Christian Eriksen, ad un anno esatto dal suo arrivo nella Milano nerazzurro. Il danese però sembra essere ritornato nelle rotazioni di Conte e, nell'allenamento congiunto di ieri con la Pro Sesto, ha messo a segno una doppietta, con vista Udine. "Ieri il centrocampista danese ha realizzato una doppietta nell'allenamento condiviso con la Pro Sesto (Serie C) finita 4-0 per i nerazzurri. Eriksen è sembrato tonico, volenteroso, e chissà che davvero non possa ritrovare il campo già sabato in casa dell'Udinese, nello stadio che lo ha visto debuttare da titolare con ...

