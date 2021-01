Governo, Bellanova: “Conte arrogante. E in Cdm io destinataria di battute infelici” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Da parte di Conte c’è stato un atteggiamento di chiusura e di arroganza fino all’ultimo momento, in cui noi gli abbiamo annunciato le nostre dimissioni non si è nemmeno degnato di rispondere, forse cercava già i responsabili. Era per lui più importante avere l’ok della segretaria di Berlusconi. In questi mesi ho messo l’anima per le deleghe che avevo e non mi sono mai sottratta, ho svolto con lealtà mia funzione e mi aspettavo maggiore ascolto”. Lo ha detto l’ex ministra dell’Agricoltura di Iv, Teresa Bellanova ai microfoni di Rtl 102.5. IO DESTINATARIA BATTUTE INFELICI IN CDM Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Da parte di Conte c’è stato un atteggiamento di chiusura e di arroganza fino all’ultimo momento, in cui noi gli abbiamo annunciato le nostre dimissioni non si è nemmeno degnato di rispondere, forse cercava già i responsabili. Era per lui più importante avere l’ok della segretaria di Berlusconi. In questi mesi ho messo l’anima per le deleghe che avevo e non mi sono mai sottratta, ho svolto con lealtà mia funzione e mi aspettavo maggiore ascolto”. Lo ha detto l’ex ministra dell’Agricoltura di Iv, Teresa Bellanova ai microfoni di Rtl 102.5. IO DESTINATARIA BATTUTE INFELICI IN CDM

