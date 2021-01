E' morto a 91 anni il professore Rossi Ferrini | | fu tra i fondatori e un luminare dell' ematologia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Originario di Sarteano, è stato il più giovane primario d'Italia.ordinario all'Università di Firenze, portò in Toscana le prime terapie efficaci per la curae leucemie, dei linfomi ee malattie emorragiche. I funerali a San Miniato

enpaonlus : Muore a 26 anni, l'appello: 'Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte' - Tg3web : 'Essere di sinistra ha avuto un senso perché ha migliorato la vita a milioni e milioni di persone', diceva Emanuele… - Agenzia_Ansa : E' morto #CesareMaestri, il ragno delle #Dolomiti. L'alpinista aveva 91 anni, compiuti lo scorso ottobre #ANSA - Manto004 : @simospanky Ma è morto o ha fatto gli anni? - infoitcultura : Morto a 24 anni il figlio della top model Stephanie Seymour: ecco cos’è successo -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

Fanpage.it

Cento settanta anni dalla scomparsa del grande compositore Gaspare Spontini domenica il suo paese natale celebra una messa di suffragio-domani invece sarà eseguito un brano del musicista da una decina ...Lutto per Lina Sastri, l'attrice napoletana che in queste ore ha dovuto dire addio al fratello Carmelo, detto Carmine, morto per Covid. La vita di Carmelo Sastri. Carmelo Sastri aveva 73 anni ed ha co ...