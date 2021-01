Discesa maschile Kitzbuehel 23 gennaio 2021 in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il programma della secondaliberadi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Gli uomini si sfidano nuovamente nella stessa disciplina della gara di venerdì. Dominik Paris a caccia di un buon risultato sulla Streif. La gara è in programma sabato 23alle ore 11:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Venerdì 22 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la prima discesa maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Si preannuncia grandissimo spettacolo per questa grande C ...La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara, nella discesa maschile di Kitzbuhel, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Tanti italiani in scena, tra i quali ...