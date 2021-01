Crisi di governo, il centrodestra a colloquio da Mattarella: «Non si può lavorare con questo Parlamento» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Poco dopo le 5 di pomeriggio, esattamente 24 ore dopo la salita al Colle di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno avuto un incontro congiunto con Sergio Mattarella. Nel colloquio al Quirinale, hanno manifestato al presidente della Repubblica «grande preoccupazione per la condizione dell’Italia: mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese – si legge nella nota diramata dalla coalizione -, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione del centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare. Il centrodestra ha ribadito al presidente la fiducia nella sua saggezza». All’uscita dal Palazzo del Quirinale, la leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto che «il ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Poco dopo le 5 di pomeriggio, esattamente 24 ore dopo la salita al Colle di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno avuto un incontro congiunto con Sergio. Nelal Quirinale, hanno manifestato al presidente della Repubblica «grande preoccupazione per la condizione dell’Italia: mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese – si legge nella nota diramata dalla coalizione -, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione delche consia impossibile. Ilha ribadito al presidente la fiducia nella sua saggezza». All’uscita dal Palazzo del Quirinale, la leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto che «il ...

