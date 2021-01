“Credo di essere bisessuale”: la fidanzata del famosissimo calciatore si confessa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Originaria di Buenos Aires, la showgirl e modella argentina, è diventata famosa al grande pubblico grazie ai ruoli in alcune telenovelas e al suo talento canoro. Ma anche per la sua storia d'amore con l'attaccante della Juventus che dura dal 2018. Attivissima su Instagram, Oriana ha stupito i suoi fan con una rivelazione sul suo orientamento sessuale. Oriana Sabatini: "Non so se mi piacciono le donne" La bellissima showgirl argentina è intervenuta su Instagram con una sessione di risponde al gioco vero o falso. Un fan le ha chiesto senza tanti giri di parole: "Sei bisessuale?". La risposta di Oriana è stata: "Vero? Se proprio devo mettermi un'etichetta, Credo di sì". (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Non è la prima volta che la modella d'altronde rivendica il suo diritto di libertà sessuale, un tema sul quale non ja alcun pregiudizio, ci tiene a ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021) Originaria di Buenos Aires, la showgirl e modella argentina, è diventata famosa al grande pubblico grazie ai ruoli in alcune telenovelas e al suo talento canoro. Ma anche per la sua storia d'amore con l'attaccante della Juventus che dura dal 2018. Attivissima su Instagram, Oriana ha stupito i suoi fan con una rivelazione sul suo orientamento sessuale. Oriana Sabatini: "Non so se mi piacciono le donne" La bellissima showgirl argentina è intervenuta su Instagram con una sessione di risponde al gioco vero o falso. Un fan le ha chiesto senza tanti giri di parole: "Sei?". La risposta di Oriana è stata: "Vero? Se proprio devo mettermi un'etichetta,di sì". (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Non è la prima volta che la modella d'altronde rivendica il suo diritto di libertà sessuale, un tema sul quale non ja alcun pregiudizio, ci tiene a ...

francescoseghez : Se non c’è una maggioranza alternativa e condizione per mantenere quella in essere è cambiare PDC, Conte dovrà adat… - Francescocococu : Essere fan di tommy e votare dayane sinceramente non credo vada bene. O uno o l’altro, è un gioco e sono entrambi f… - vincenzacrisci : Per divertirmi ho seguito Canale 21. Quel Chiariello, credo si chiami così, è inascoltabile. Non così Peppe Iannici… - Melchin10 : @marcobardazzi Correzione: togli 'credo sarà' metti 'potrebbe essere' - spleendeparis_ : RT @covragedrheart: ??period drama che, credo, possano essere poco conosciuti da alcuni ?? ?a thread: -

Ultime Notizie dalla rete : Credo essere Milan, Meitè: "Credo in me stesso, sono qui per provare ad essere titolare" TUTTO mercato WEB IN ESCLUSIVA – MAGRINI: “VI RACCONTO UN ANNO COI FIOCCHI”

Prima da corridore, poi in ammiraglia e da qualche anno ai microfoni per Eurosport, Riccardo Magrini è sempre un personaggio da copertina. Con lui facciamo una camminata tra i ricordi di una vita, spi ...

Jonathan Safran Foer. È facile salvare il pianeta (se sai come farlo)

Nonostante il Covid, Trump e i (falliti) tentativi di diventare vegetariano, lo scrittore Jonathan Safran Foer vede una luce in fondo al tunnel. Che passa attraverso i vaccini, l’innovazione e i giova ...

Prima da corridore, poi in ammiraglia e da qualche anno ai microfoni per Eurosport, Riccardo Magrini è sempre un personaggio da copertina. Con lui facciamo una camminata tra i ricordi di una vita, spi ...Nonostante il Covid, Trump e i (falliti) tentativi di diventare vegetariano, lo scrittore Jonathan Safran Foer vede una luce in fondo al tunnel. Che passa attraverso i vaccini, l’innovazione e i giova ...