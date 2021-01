Caronno Pertusella, 37enne trovato morto in strada nella notte (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un uomo di 37 anni è morto questa notte a Caronno Pertusella. L’allarme è scattato alle 3, con una chiamata alla centrale unica di emergenza, che ha inviato invia Sant’Alessandro, vicino al cimitero di Pertusella, un’ambulanza con l’auto medica insieme a pattuglie dei carabinieri per quello che è stato descritto come un “evento violento”. Sono td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un uomo di 37 anni èquesta. L’allarme è scattato alle 3, con una chiamata alla centrale unica di emergenza, che ha inviato invia Sant’Alessandro, vicino al cimitero di, un’ambulanza con l’auto medica insieme a pattuglie dei carabinieri per quello che è stato descritto come un “evento violento”. Sono td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Caronno Pertusella, 37enne trovato morto in strada nella notte - ilNotiziarioInd : Caronno Pertusella, 37enne trovato morto in strada nella notte - CronacaOssonaTw : Trovato morto in via Sant’Alessandro, Caronno Pertusella (Va) - ilarymary : Trovato morto in via Sant’Alessandro, Caronno Pertusella (Va) - Legio79 : @GScarmozzino @MarcoKappa11 @ilcustode2 Io Caronno Pertusella, una mezzoretta da Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno Pertusella Caronno Pertusella, giovane ciclista investito in corso Italia ilSaronno Trovato morto in via Sant’Alessandro, Caronno Pertusella (Va)

di Cristina Garavaglia. 21/01/2021 - La dinamica dell'accaduto resta ancora da definire ma quello che è certo è che un uomo di 37 anni ha perso la vita nella ...

Ladro di biciclette messo alle strette dal tamtam sui social: denunciato e maltolto restituito

Sarà denunciato a piede libero il ladro che domenica ha rubato, fuori dalla parrocchia, la bicicletta di un ragazzo che si trovava a messa. Il mezzo era però una bici storica appartenuta alla bisnonna ...

di Cristina Garavaglia. 21/01/2021 - La dinamica dell'accaduto resta ancora da definire ma quello che è certo è che un uomo di 37 anni ha perso la vita nella ...Sarà denunciato a piede libero il ladro che domenica ha rubato, fuori dalla parrocchia, la bicicletta di un ragazzo che si trovava a messa. Il mezzo era però una bici storica appartenuta alla bisnonna ...