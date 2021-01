Alda D’Eusanio verso il Grande Fratello Vip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alda D'Eusanio Manca circa un mese alla fine della quinta interminabile edizione del Grande Fratello Vip, eppure un nuovo concorrente potrebbe varcare in extremis la porta rossa della casa di Cinecittà. Si tratta della giornalista Alda D’Eusanio e a riportare la notizia è Dagospia.L’ingresso sarebbe previsto per venerdì 29 gennaio, quando il reality sfiderà la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Stando a quanto riportato da Dagospia, Alda avrebbe chiesto la possibilità di portare con sé nella casa il suo pappagallo, dal quale non si separa mai. Per l’opinionista sarebbe la prima volta come concorrente di un reality show, a cui ha preso parte, in passato, in veste di opinionista. L’arrivo della D’Eusanio – sebbene comprensibile per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021)D'Eusanio Manca circa un mese alla fine della quinta interminabile edizione delVip, eppure un nuovo concorrente potrebbe varcare in extremis la porta rossa della casa di Cinecittà. Si tratta della giornalistae a riportare la notizia è Dagospia.L’ingresso sarebbe previsto per venerdì 29 gennaio, quando il reality sfiderà la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Stando a quanto riportato da Dagospia,avrebbe chiesto la possibilità di portare con sé nella casa il suo pappagallo, dal quale non si separa mai. Per l’opinionista sarebbe la prima volta come concorrente di un reality show, a cui ha preso parte, in passato, in veste di opinionista. L’arrivo della– sebbene comprensibile per ...

