Alain Friedman definisce Melania “escort” poi si scusa. Ma si accendono le polemiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il giornalista, in una trasmissione su Rai1, ha parlato della moglie del presidente uscente Donald Trump definendola «escort», e correggendosi poi subito dopo con l'aggettivo «moglie» Leggi su lastampa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il giornalista, in una trasmissione su Rai1, ha parlato della moglie del presidente uscente Donald Trump definendola «», e correggendosi poi subito dopo con l'aggettivo «moglie»

